Automovilistas denuncian robo, extorsión y abuso en corralones del Edomex

Automovilistas y transportistas que circulan en el Estado de México (Edomex) denunciaron que en los diferentes corralones de la entidad existe una cadena de corrupción entre policías, operadores de grúas y ministerios públicos. Aseguran que al interior de esos centros lo que más impera es el robo, la extorsión y el abuso.

Te recomendamos: Congreso de Edomex pospone, por tercera vez, la discusión para reconocer el matrimonio del mismo sexo

Ernesto García tuvo un accidente automovilístico en Ciudad Nezahualcóyotl. Llegó al Ministerio Público y su vehículo fue trasladado a un corralón de la entidad.

Después de 37 días de investigación, se pagó la reparación del daño y la fiscalía General de Justicia mexiquense determinó el fin de la causa.

El vehículo sigue en el corralón porque tiene que pagar 50 mil pesos para liberarlo. Por día en el corralón le cobran más de mil 350 pesos.

“Ese vehículo llegó por un accidente, llegan al Ministerio Público y de ahí hasta que no se haga la reparación de daños, pues te liberan tu vehículo. Obviamente, se tuvo que hacer la reparación de daños, ya sea el que tuvo la culpa y efectivamente ya cuando nos dan nuestra liberación el Ministerio Público, ya vamos por nuestro vehículo, esa es la forma en que se metió ese vehículo al depósito… ¿Cuánto les cobraban para poderlo retirar?… 50 mil pesos”, dijo Ernesto García, automovilista.

Leticia Zárate es dueña de un autobús del transporte público en el Estado de México. Su socia tuvo un percance automovilístico y fue trasladada al Ministerio Público.

La unidad, por encontrarse bajo investigación, debió permanecer en un corralón bajo resguardo.

Sin embargo, días después del accidente le hablaron del depósito vehicular y le ofrecieron llegar a un arreglo para retirar el autobús del corralón… Este fue el requisito que le plantearon:

Gabriel González chocó su unidad del transporte público en el Estado de México. Luego del siniestro, ambas partes acudieron al Ministerio Público y llegaron a un acuerdo… Para retirar la unidad del corralón, el operador de la grúa le pidió 28 mil pesos.

“Nos quedaba hablar con el de la grúa, liquidarle su servicio y ya voy y le digo, oye ya quedó todos arreglados, ya no hay Ministerio Público, ya no hay policía, ya nada más eres tú, cuánto te debo por el servicio que hiciste por traer el carro, yo no te solicité, pero te solicitaron, dice son 28 mil pesos”, relató Gabriel González, transportista.