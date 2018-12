Autodefensas desarman a policías municipales de Petatlán, Guerrero

Integrantes de la Policía Comunitaria de la Costa Grande y la Sierra, adherida a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero, tomaron las instalaciones de la Dirección Municipal de Seguridad Pública y Tránsito de Petatlán, ubicada a un costado de la carretera Acapulco-Zihuatanejo, y desarmaron a los policías municipales que estaban de turno.

Las autodefensas acusaron a los policías de tener presuntos nexos con un grupo de la delincuencia organizada, y advirtieron que se harán cargo de la seguridad del municipio

Sin embargo, el gobernador de Guerrero los exhortó a realizar una denuncia formal.

El lunes por la tarde, alrededor de 200 comunitarios fuertemente armados y uniformados con playeras verdes, llegaron a las instalaciones de la Dirección de Seguridad Pública de Petatlán a bordo de varias camionetas, y desarmaron y detuvieron a 46 policías preventivos, quienes no opusieron resistencia.

Los llevaron a la explanada de la corporación y los colocaron bocabajo, mientras los comunitarios tomaban el control de las instalaciones.

Los policías fueron liberados durante la madrugada de este martes junto con el armamento.

El vocero de la Policía Comunitaria, Víctor Espino Cortés, dijo que en la Dirección municipal se encontró que los equipos de comunicación de la Policía estaban conectados con radios de integrantes de un grupo delictivo que opera en la zona. Sin embargo, para el Gobernador de Guerrero los comunitarios no deben hacer funciones de la autoridad.

El hecho de tomarse atribuciones que no les corresponde no es lo correcto hay que arreglarlo. El tipo de armas que traen no es un asunto de cualquier armamento, yo creo que es un asunto de conjunto también con la Federación”, refirió el gobernador Astudillo Flores.