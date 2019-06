Autobuses incumplen con identificación de pasajeros en CDMX

En la Ciudad de México, sólo algunas líneas de autobuses de las centrales camioneras del Norte y del Oriente exigen a los pasajeros una identificación oficial para viajar.

En la central camionera algunas compañías solicitan una identificación vigente.

Afuera de la terminal, al preguntarle a algunos pasajeros, la mayoría reconoció que sí les solicitan una identificación para viajar en autobús

Sin embargo, también hubo quien dijo lo contrario.

En la Terminal de Autobuses de Pasajeros de Oriente, la mayoría de los pasajeros reconoció que no se aplica el requisito de identificación.

Algunos pasajeros informaron que únicamente les piden la credencial al momento de abordar el autobús.

Cuando compré los boletos para venir no, de hecho, me llamó la atención de que no me la pidieran, pero ya al subir sí nos la piden”, comentó Rubí Reyes, pasajera.