Australia se suma a EEUU y tampoco enviará representantes diplomáticos a los Juegos Olímpicos de Invierno en China

Australia tampoco enviará representantes oficiales a los próximos Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing, dijo el primer ministro Scott Morrison, uniéndose al boicot diplomático estadounidense contra este evento.

Te recomendamos: Muere Gian-Franco Kasper, miembro del Comité Olímpico Internacional y expresidente de la FIS

“Australia no se apartará de la firme posición en defensa de los intereses de Australia, y obviamente no es ninguna sorpresa que no enviaremos representantes australianos a estos Juegos”, afirmó Morrison, cuyo gobierno mantiene fuertes tensiones con Beijing.