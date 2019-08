Australia incauta el mayor contrabando de metanfetamina procedente de México con un valor de 381 mdd

La Policía australiana informó que incautó 755 kilogramos de metanfetamina procedente de México, el mayor contrabando de esta droga procedente de este país que se ha decomisado en Australia.

En el operativo resultó detenido un ciudadano mexicano de 42 años, este miércoles, en Melbourne, y de quien se cree tiene vínculos con una mafia de narcotraficantes de su país, según un comunicado de la Policía Federal Australiana y la Fuerza de Fronteras Australiana.

La operación se inició el 13 de agosto pasado cuando las autoridades australianas hallaron 161 paquetes de metanfetamina camuflados en un cargamento marítimo que llegó a Sídney, procedente de México, camuflada en piel cruda de vaca congelada.

FOTO: (9 News Australia)

La droga tiene un valor de unos 566.3 millones dólares australianos, unos 381 millones de dólares estadounidenses o 343.8 millones de euros en el mercado negro, según un comunicado policial.

El ciudadano mexicano, quien no ha sido identificado, fue acusado de narcotráfico.

La incautación se produce casi tres meses después de que se hallara en Melbourne un cargamento de 1.6 toneladas de metanfetamina camuflada en altavoces que procedía de Tailandia, el mayor alijo de esta droga exportada a Australia.

It is the “largest seizure of methamphetamine from Mexico to arrive on Australian soil.” #9Newshttps://t.co/IlWiAf87Bb

— Nine News Australia (@9NewsAUS) August 28, 2019