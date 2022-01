Australia impide la entrada a Novak Djokovic por no estar vacunado contra covid-19

El Gobierno australiano anunció este jueves que revocó el visado del tenista serbio Novak Djokovic, primer clasificado de la ATP, después de que llegara anoche a la ciudad de Melbourne con una exención médica que le permite participar en el Abierto de Australia sin estar vacunado.

La Fuerza Fronteriza Australiana confirmó que Djokovic “no proporcionó las pruebas adecuadas para cumplir los requisitos de entrada a Australia, por lo que su visado ha sido cancelado”, según un comunicado.

“Los no ciudadanos que no tengan un visado válido a la entrada o a los que se les haya cancelado el visado serán detenidos y expulsados de Australia”, agregó el texto, aunque los diarios Sydney Morning Herald y The Age han informado de que los abogados del tenista presentarán un recurso contra la medida en el país oceánico.