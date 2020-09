Ausencia de aficionados en estadios de futbol por coronavirus afecta economía de familias

Uno de los sectores económicos que aún no se recupera del golpe de la pandemia del coronavirus son los deportes. Como es el caso de futbol, que aunque hay un torneo en curso, los partidos siguen siendo a puerta cerrada, afectando los ingresos de cientos de familias que se dedican a vender comida, souvenirs, o a cuidar mochilas y cinturones afuera de los estadios.

Te recomendamos: COVID-19 costará al futbol 14 mil millones de dólares este año: FIFA

De acuerdo con un estudio realizado por la Liga MX, el año pasado, cada aficionado que asistía a un estadio gastaba en promedio 2 mil 448 pesos, el 36% de este dinero, es decir, unos 885 pesos los destina a mercancía, alimentos y bebidas. Dinero que actualmente no está llegando a las familias que se dedican a este sector de la economía.

Desde el 15 de marzo, día en que América y Cruz Azul se enfrentaron por última vez en el Estadio Azteca a puerta cerrada, muchos perdieron sus ingresos.

“Nos avisaron ese día del partido, sentí mucho y sentimos mucho los 9 puestos que trabajamos ahí, porque se nos quedó todo, fue una pérdida, total. Llorar, sentarme a llorar, quería yo porque se invierte el dinero señorita y luego ya no sale, ya no sacamos pero ni un quinto de eso, ya no Francisca Zárate”, dijo un comerciante del Estadio Azteca.