Aún sin apoyo del gobierno, empresas saldrán adelante: CCE

El presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE), Carlos Salazar, dijo que a pesar de que el gobierno no ofrecerá apoyo a las empresas, saldrán adelante y regresarán.

Ya es un hecho que en México no vamos a tener una ayuda por parte del Gobierno federal, nosotros sugeríamos utilizar recursos públicos para apoyarlos a ustedes, a todas las empresas que sabíamos que iban a enfrentar un problema de liquidez y no fuimos escuchados. Vamos a salir, menos o más golpeados, pero vamos a salir. Todas las empresas vamos a resistir, vamos a salir, no se preocupen, es un problema de liquidez, no de solvencia, se van a ir acomodando los arrendadores, los arrendatarios, los bancos, los que ofrecían un pequeño producto, los que tienen un taller mecánico, los que tienen una estética, los restaurantes, todos regresaremos, poco a poco, de manera paulatina. No vamos a regresar como estábamos en febrero, tampoco imaginen eso, vamos a regresar golpeados, con limitaciones, con intereses que se han ido acumulando, con deudas, con compromisos, pero con la posibilidad de ser solventes y volver a ofrecer nuestros productos o servicios”, dijo Carlos Salazar, presidente del CCE.