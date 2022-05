“Aún no se han enviado invitaciones”: Casa Blanca responde a AMLO sobre advertencia de faltar a Cumbre de las Américas

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, explicó que “aún no se han enviado las invitaciones” para la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Esto en respuesta al comentario del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), de advertir a Estados Unidos que quizá faltaría si se excluye a algún país (Cuba, Nicaragua y Venezuela).

“Las invitaciones aún no han sido enviadas. La cumbre no es hasta principios de junio, el 10 de junio, del 6 al 10. Sabemos que la cumbre es una valiosa oportunidad para centrarse en algunos de los temas compartidos más importantes, como la lucha constante por la libertad y la democracia para todos los países; nuestros objetivos climáticos compartidos; una respuesta COVID-19 más fuerte y colaborativa; y abordar las causas profundas de la migración, como perseguir el crimen organizado y la inestabilidad económica”, dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki, en conferencia de prensa .

El mandatario acaba de visitar Cuba, donde se reunió con Raúl Castro y el actual gobernante, Miguel Díaz-Canel, con el que acordó la contratación de 500 médicos cubanos para apoyar al sistema de salud mexicano.

“Si se excluye, si no se invita a todos, va a ir una representación del gobierno de México pero no iría yo”, dijo en rueda de prensa López Obrador, quien detalló que la misión sería encabezada por el canciller Marcelo Ebrard y consideró que la decisión no tensaría la relación con Washington.

“No, porque somos países independientes y tenemos una relación de amistad y de respeto”, dijo al ser consultado por una periodista por el posible impacto negativo de su postura.

En abril, el subsecretario de Estado estadounidense, Brian Nichols, afirmó que Cuba, Nicaragua y el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, seguramente no serán invitados a la Cumbre de las Américas, al destacar que la cita se enfocará en los gobiernos democráticos del Hemisferio Occidental.

“Si un país no quiere ir, no quiere asistir, pues ese es su derecho, pero cómo una cumbre de América sin todos los países de América: ¿De dónde son los no invitados, son de otros continentes, de otra galaxia, de un planeta no conocido?”, se preguntó López Obrador, conocido por su acrónimo AMLO.