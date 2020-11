Aumento drástico de COVID-19 pondrá en riesgo recuperación económica: CCE

La recuperación económica es débil y un aumento drástico en el número de contagios de COVID-19 retrasará el poco avance alcanzado, aseguró Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial (CCE).

“Es una consecuencia que nos afectaría enormemente la economía, estamos empezando a recuperarnos, no tenemos una recuperación completa, todavía lo ves en las calles, en muchísimos negocios que siguen cerrados, el sector turismo no ha recuperado el dinamismo, hay muchísimo empleo todavía tanto formal como informal que no llega a los niveles que teníamos en febrero de este año”, señaló Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial.