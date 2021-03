Aumento de huachicoleo en Chiapas causa afectaciones en cultivos y caminos

Chiapas era uno de los estados con menos tomas clandestinas a nivel nacional, pero en el último año pasó del puesto 20 al 16, incrementó en 181% el número de tomas y todas están en un solo ayuntamiento.

En Chiapas se reportaron 16 tomas clandestinas en 2019, en 2020 se registraron 45, un crecimiento del 181 por ciento, todas ellas fueron localizadas en un solo ayuntamiento, Reforma, al que ahora llaman el municipio huachicolero de la entidad.

“Toda la población está atemorizada, traen armas de grueso calibre. Le hablo a las autoridades de arriba y la verdad no tenemos mucha atención”, comentó Alexis Suárez, Agente Ejido Pascasio Gamboa en Reforma, Chiapas.

El municipio de Reforma se encuentra en el norte de Chiapas y colinda con los municipios de Huimanguillo, Cárdenas y Centro de Tabasco.

La proliferación de fugas de hidrocarburos provocadas por las tomas clandestinas ya comenzó a impactar la economía de los campesinos en Reforma.

“Petróleos Mexicanos no quiere responder a esos problemas”, reclamó Herminio Valdez, Presidente Municipal Reforma, Chiapas.

“Se han muerto platanales, se han muerto milpas, frijolares y la peor afectación es donde ese líquido cae pero ahí ya no sale pero ni el monte”, agregó Alexis Suárez, Agente Ejido Pascasio Gamboa en Reforma, Chiapas.

También han comenzado a registrarse explosiones en los ductos de PEMEX, en mayo pasado, los ladrones de combustible manipularon mal una toma clandestina y provocaron un incendio que no solo alcanzó sus vehículos cargados con huachicol, también varios cultivos en Pascasio Gamboa, uno de los ejidos más afectados.

Los huachicoleros también han destruido los caminos rurales, sus vehículos pesados cargados de combustible robado han provocado que las vías de terracería, por las que han peleado y trabajado los habitantes de Reforma, queden inservibles.

“No tenemos buenas vías de comunicación, no tenemos Internet, no tenemos antena, no tenemos señal. Nosotros somos un pueblo muy productivo de petróleo y nosotros estamos bien marginados”, Alexis Suárez, Agente Ejido Pascasio Gamboa en Reforma.

“Realmente si es preocupante, es un municipio muy productivo a nivel nacional”, aseguró Herminio Valdez, Presidente Municipal Reforma.

“Estamos marginados, estamos llenos de temor y ya estamos cansados de todo esto”, finalizó Alexis Suárez, Agente Ejido Pascasio Gamboa en Reforma.