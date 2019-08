Aumentará austeridad en el Senado: Martí Batres

Martí Batres, presidente del Senado de la República, dio a conocer que se aumentarán las medidas de austeridad en el recinto para el próximo periodo de sesiones.

Te recomendamos: Pese a austeridad, AMLO propone 40 mil mdp para sector salud

Al preguntarle sobre su reelección al frente de la Mesa Directiva, Batres señaló que ha platicado con senadores de diversas bancadas, quienes le han mostrado su apoyo, sin embargo, dice esto no le garantiza el puesto.

Además, el Pleno de la Comisión Permanente dio entrada al oficio que envió la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la cual solicita que los legisladores citen a comparecer a los secretarios del Bienestar, Salud y Hacienda, por destacar a algunos. Esta recomendación que hizo la CNDH tiene razón debido a los recortes presupuestales en las estancias infantiles en el país.

El senador Batres señaló que será responsabilidad de las comisiones legislativas decidir si los funcionarios acudirán al recinto.

El bloque opositor en el Senado alista una acción de inconstitucionalidad contra la Ley de Austeridad Republicana, aprobada en la madrugada de este martes.

Senadores del PRD y MC afirmaron que esta ley invade facultades que les son exclusivas a los Poderes Legislativo y Judicial, y además contraviene derechos fundamentales de los trabajadores, como impedirles trabajar durante 10 años en la iniciativa privada.

No puedes bloquearle a ningún servidor público ir a trabajar a donde le plazca, si es de manera lícita […] vamos a la Corte, les van a dar una tunda, los van a exhibir, se les va a caer todo el proceso y va a tener que salir AMLO en un año a decir que no hay Ley de Austeridad, porque la Corte es muy mala, es perversa, es la mafia del poder; no, aquí es la ignorancia del poder, eso de gobernar no tiene ciencia, sí tiene, hay que saber de derechos, hay que conocer la jurisprudencia, los tratados”, dijo el senador Samuel García, de Movimiento Ciudadano.