Aumentan tiraderos clandestinos en Acapulco pese a programa emergente de recolección de desechos

En Acapulco, Guerrero, hace poco más de un mes autoridades anunciaron un programa emergente de recolección de desechos ante la proliferación de puntos de acumulación de basura, sin embargo, sigue en las calles.

Te recomendamos: Regresa el chikungunya a Acapulco luego de casi tres años sin ningún caso

El objetivo era erradicar los tiraderos clandestinos, sin embargo, el problema continúa creciendo.

Las autoridades reconocen que el problema se agudizo porque varios vehículos recolectores y compactadores de basura están descompuestos.

.”Ahorita lo que está descompuesto es el compactado no hay la pieza y se está consiguiendo para ya no vuelva hacerse este punto negro porque eso es al no haber compactador se hace el punto”, explicó José Trinidad Lopez Tapia, coordinador de Saneamiento Básico