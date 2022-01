Aumentan las pruebas y los positivos por covid-19 en la CDMX

Terminó el año y pasó la Navidad, y las pruebas covid-19 aumentaron en la Ciudad de México.

Te recomendamos: Nace el primer bebé del 2022 en la CDMX

Oscar llegó esta mañana al Centro de Salud ubicado en la calle Héroes 38, en la colonia Guerrero, en la alcaldía Cuauhtémoc. Lo hizo procedente del municipio de Ecatepec, porque en el Estado de México no se pudo realizar la prueba.

“La razón es porque vengo de Ecatepec de Morelos, de hecho vengo con personas que vienen de Tecamac, igual no hay pruebas por allá, en Ecatepec, no hay pruebas, que desde hace dos meses no tienen porque ya pasamos a semáforo verde, pero es una incongruencia, ya que siguen saliendo casos positivos, entonces tenemos que venir hasta acá a que nos atiendan, a formarnos desde muy temprano para que nos puedan dar una ficha”, dijo Oscar, paciente.