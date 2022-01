Aumentan los pacientes COVID hospitalizados en Aguascalientes y Nuevo León; la mayoría no están vacunados

En otros estados la ocupación hospitalaria también ya alcanzó niveles muy altos. En Aguascalientes están en 70.1%, y en Nuevo León al 65.7 por ciento. Sigue creciendo la presión hospitalaria para atender a pacientes COVID.

Te recomendamos: Ómicron vuelve a engrosar las solicitudes de cremación e inhumación en agencias funerarias en México

Afuera del Hospital General 4 del IMSS, en Guadalupe, Nuevo León, José Luis Rodríguez espera noticias de su esposa, Irene González, de 72 años, quien fue ingresada el viernes pasado porque su salud se agravó.

Lo acompañan sus hijos, Armando y José Luis. Dicen que lo último que supieron es que sería intubada y lamentan que nadie pudiera convencerla de vacunarse.

“Todos nos vacunamos todos, todos los hermanos y mi papá esta vacunado, todos, nomás ella que, pues no, no quiso ella verdad, no quiso vacunarse”, afirmó Armando Rodríguez González, hijo de paciente Covid.

“Se me hace que si se ha vacunado hubiera sido menos, la enfermedad verdad”, reiteró José Luis Rodríguez González, hijo de paciente Covid.