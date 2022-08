Aumentan las sobredosis y muertes por consumo de fentanilo en Tijuana, BC

El consumo de fentanilo se ha disparado en México. Tijuana es un ejemplo.

A las diez de la noche del pasado 3 de agosto, paramédicos de la Cruz Roja llegaron hasta una tienda de conveniencia en la zona centro de Tijuana, para atender a un paciente de 36 años de edad, inconsciente y en estado crítico de apnea por aparente sobredosis de fentanilo.

Solo en lo que va de este año, la Cruz Roja de Tijuana ha atendido más de 450 emergencias similares a esta.

“Lo que está pasando es que estuvo mucho tiempo respirando mal, la oxigenación de su cerebro estuvo muy baja, no es que él se quiera comportar así”, dijo un paramédico.

La naxolona es un un poderoso medicamento que revierte rápidamente una sobredosis por opioides, incluidos los sintéticos como el fentanilo.

En los últimos dos años se duplicaron las emergencias por sobredosis en la ciudad, la mayoría atribuidas al consumo de fentanilo. Sólo de enero a abril de este año se registraron 244 sobredosis, en el mismo período de 2021 se contabilizaron 207, frente a las 132 de 2020 y las 129 del año 2019. Las muertes también aumentaron. De enero a junio de 2019 se registraron 9 decesos por sobredosis, en el mismo lapso de 2020 siete, el año pasado 13. Este año van 24.

“Muchos de ellos se van a paro cardiorespiratorio y es muy difícil sacarlos de ahí, si usaron fentanilo se vuelven a deprimir, se despiertan y mejoran la frecuencia respiratoria, pero vuelve a caer, la mayoría usa la heroína con fentanilo o cocaína con fentanilo”, apuntó un paramédico de la Cruz Roja.

En otro servicio, registrado a las 5 de la tarde de ese mismo 3 de agosto, dentro de un hotel de la zona centro de Tijuana se solicitó la presencia de la Cruz Roja para atender a un paciente de 58 años, inconsciente por presunta sobredosis de fentanilo.

“El policía de primero me dijo, esto fue fentanilo, señora; no, yo no sé, le dije”, recordó la encargada del hotel.