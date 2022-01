Aumentan hospitalizaciones por covid-19 en CDMX, pero no es tan grave como antes: Sheinbaum

La jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, encabezó la instalación del Gabinete de Seguridad en la alcaldía Milpa Alta, ahí dijo que aunque ha habido un incremento en las hospitalizaciones por covid-19, resaltó que no es tan grave como fue al inicio de la pandemia.

“Sí hay un ligero incremento en hospitalizaciones, pero no tienen nada que ver con lo que vimos hace un año o con lo que vimos con la tercera ola, eso es gracias a que estamos vacunados y a las características de esta variante, por eso la estrategia es seguir vacunando y hay suficiente atención en los hospitales y sí es importante que los médicos nos digan las características de las personas que se están atendiendo en los hospitales”, dijo Sheinbaum durante su mensaje.

Resaltó que también esta nueva ola de contagios no se compara con las que se vivieron entre 2020 y a inicios de 2021, sin embargo, destacó la importancia de mantener las medidas sanitarias y aplicarse las vacunas y refuerzos.

“Hay contagios, la diferencia en hospitalizaciones es que no es tan grave como lo fue en los otros casos, y eso es como bien lo ha estado informando la Secretaría de Salud Federal y Eduardo (Clark), es porque estamos vacunados y por las características de esta variante, aunque todavía hay mucho que investigar, hasta el momento hay aumento en hospitalizaciones, pero no tiene nada que ver con lo que fue en la tercera ola y la característica del incremento de personas que están contagiadas, pues sí tienen que ver con esta variante, pero en la mayoría de los casos no es de gravedad”, indicó Sheinbaum.