Aumentan fraudes de supuestas financieras durante pandemia por COVID-19

Supuestas financieras han aprovechado la crisis económica generada por la pandemia de COVID-19 para ofrecer falsos préstamos de dinero y cometer fraudes contra personas que caen en sus engaños.

“A mí me prometieron un préstamo de 200 mil pesos, pero me dijeron que tenía que depositar 5 mil pesos por gastos administrativos y nunca me depositaron el préstamo”, refirió una víctima de fraude.