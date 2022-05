Aumentan casos de hepatitis infantil de origen desconocido; suman 228 casos en 20 países

Los casos de hepatitis infantil de origen desconocido siguen en aumento.

Los casos detectados se han reportado principalmente en países de Europa, aunque en América solo se sabe de 9 casos registrados en Estados Unidos.

Para las autoridades sanitarias internacionales determinar la causa de esta hepatitis es una prioridad.

“Las causas más frecuentes, digamos de hepatitis, que son los virus de las hepatitis, el A, B, C, D, E; han sido excluidos después de las pruebas de laboratorio, se están realizando más investigaciones para comprender bien la etiología de estos casos, las hipótesis digamos relacionadas con los efectos secundarios de las vacunas contra el COVID-19 están excluidas ya que la mayor parte de los niños afectados no recibieron la vacuna contra COVID-19”, explicó Enrique Pérez, gerente de Incidente para COVID-19 de la OPS:

La hepatitis es la inflación del hígado. Comúnmente es causada ya sea por una infección, una intoxicación por medicamentos o sustancias y puede presentar diferentes síntomas.

“En la mayor parte de los casos se reportan náuseas, se reporta vómito, se reporta diarrea, posterior a este cuadro entonces se presenta la ictericia, esta coloración amarillenta de la piel, normalmente no se reporta fiebre en estos casos y, los ojos, se ve un tinte amarillento, adicionalmente pueden presentar también evacuaciones o heces sin color, más o menos blancas, o no con la coloración habitual, o la orina puede ser sumamente obscura, la recomendación como siempre con los niños: número 1: no automedicar, y número 2: asistir a una consulta médica”, manifestó Isabel Villegas, pediatra infectóloga de la Academia Mexicana de Pediatría.

“Es importante enfatizar que siguen siendo eventos raros, y que los problemas estomacales y los vómitos, la diarrea ocurren con bastante frecuencia en los niños y solo una proporción muy pequeña progresaría a esto, hasta que entendamos completamente las causas y el agente infeccioso, si ese va a ser el caso, entonces se deben aplicar los principios básicos de: buena higiene y lavado de manos, como se debe hacer para cualquier malestar estomacal gastroentérico”, puntualizó Philippa Easterbrook, científica del Programa Global de Hepatitis de la OMS.