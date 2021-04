Aumentan las bodas y cantos de Las Mañanitas en la frontera México-EEUU

Esta mañana la Secretaría de Relaciones Exteriores confirmó que las restricciones en los cruces de la frontera México y Estados Unidos para viajes no esenciales se mantendrán hasta el próximo 21 de mayo. Esto ha complicado la vida de muchas personas, pero están encontrando la forma de darle la vuelta. Por ejemplo, en Ciudad Juárez, se están casando en el Puente Las Américas.

Mayra y Miguel se casaron este fin de semana a mitad del Puente Internacional Córdova de Las Américas. Mayra vive en Ciudad Juárez, pero no puede cruzar hacia los Estados Unidos por las restricciones sanitarias y por tener únicamente una visa de turista. Miguel nació en California y trabaja en El Paso, Texas, pero vive en Ciudad Juárez donde conoció a Mayra hace dos años.

“Contento porque pues venimos desde Durango, precisamente para verla que se casara, cuando ella me dijo que se iba a casar en la línea, me dio mucho gusto”, comentó José Luis Castrejón, padre de Mayra.

Según las autoridades del condado de El Paso Texas, desde el inicio de la pandemia y por el cierre de la frontera, aumentaron las bodas en los cruces fronterizos y mensualmente se realizan unas 25 bodas en los puentes internacionales.

“Es el mismo procedimiento que irse a casar directamente a la Corte de El paso, en este caso una de las parejas no tiene visa o no puede cruzar ahorita por la pandemia con visa. Es un proceso más simple, este, no se necesitan testigos, no se necesita examen médico, no se necesitan platicas, o sea es rápido en cuatro días, ya los podemos casar”, reiteró Daniel Vázquez, ministro de la oficina del Registro Civil en El Paso, Texas.