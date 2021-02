Aumentan accidentes viales en Ciudad Juárez por consumo de alcohol

Un fuerte accidente vial ocurrió en una de las principales avenidas de Ciudad Juárez, Chihuahua, cuando agentes de la Dirección de Seguridad Vial, realizaban una intervención y de pronto un automovilista en estado de ebriedad, chocó contra un muro de contención.

Te recomendamos: Más de 20 mil migrantes esperan en Ciudad Juárez audiencia para asilo en EEUU

El conductor del auto siniestrado resultó con una fractura expuesta y cuando fue ayudado, no sabía que había chocado, debido al nivel de alcohol que había en su cuerpo.

Ese fue uno de los más de 30 accidentes que ocurrieron el pasado fin de semana, cuando se permitió la reapertura de bares, salones de baile y centros nocturnos en Ciudad Juárez.

La Dirección de Seguridad Vial reconoció que una vez que se permitió la reapertura de bares y cantinas, aumentaron de manera considerable los accidentes provocados por conductores ebrios.

Otro conductor, marcó récord de registro a la prueba de alcoholemia en la dirección de Seguridad Vial de Ciudad Juárez, donde se permiten .040 grados de alcohol en la sangre, pero este joven alcanzó .367 grados de alcohol en la sangre y conducía un vehículo, pero afortunadamente, fue detectado.

Los propietarios de centros nocturnos, reconocen que muchos de sus clientes no son conscientes de los riesgos a los que se enfrentan si beben en exceso.

“Se les regula lo que son las bebidas para que no consuman demasiadas, es un límite, se les cierra la cuenta y lamentablemente los tenemos que sacar, se trata de que el cliente se vaya contento y no en un estado ya criticó que ni se pueda ni parar y se esté cayendo en los pasillo, de hecho fue también una de las medidas que nos puso gobernación, no te puedo ver un cliente así porque automáticamente es clausura”, comentó Omar Gabriel Aguilar, gerente de Bar.