Aumenta violencia contra adultos mayores en situación de calle durante pandemia por COVID-19

La pandemia por coronavirus ha afectado la vida en una situación extraordinariamente vulnerable como los adultos mayores que viven en situación de calle.

Yo me dedico a vender dulces para sobrevivir. Estoy enferma de la diabetes y tengo los pies muy hinchados pero no tengo para el doctor”, dijo la señora Alicia Aguilar.

A sus 78 años, Alicia vende su mercancía frente al Registro Civil de Arcos de Belén. Pese a tener tres hijos, casados, duerme en las terminales de autobuses.

Qué me van a ayudar. Prácticamente esta banca viene siendo como mi cama, me duermo aquí como no te dejan dormir en el suelo. Nunca me imagine que yo alguna vez me quedaría sola en la calle en las terminales”, narró.