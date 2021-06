Aumenta tamaño del socavón en Puebla a 126 metros; está a punto de ‘devorar’ casa

El socavón que se formó desde el pasado 29 de mayo en la localidad de Zacatepec, municipio de Juan C. Bonilla, Puebla, continuado creciendo, en las últimas horas, su circunferencia aumentó 16 metros más.

“Te puedo confirmar que el eje mayor mide en estos momentos 126 metros y el eje menor 114 metros”, dijo Ana Lucía Hill, secretaria de Gobernación de Puebla.

Las lluvias que han caído en los últimos días han provocado desgajamientos en las paredes del socavón. La única vivienda cercana al hoyo aún se mantiene en pie, únicamente unos 6 metros de barda colapsaron.

Dos perros cayeron al interior del socavón y “valoran si los rescatan”

En las últimas horas, dos perros cayeron al interior del socavón, sin embargo, es difícil realizar el rescate, debido a la inestabilidad de la tierra.

“Sobre los perritos que cayeron en el socavón y que están ahí, capturados en alguna imagen, te puedo decir que se está valorando, es la posibilidad de llevar a cabo una acción de rescate pero es muy complicado, debido al riesgo que representa para los rescatistas, en el mundo de las emergencias y los desastres, hay una máxima y es nunca poner en riesgo, la vida de una persona no más”, dijo Ana Lucía Hill, secretaria de Gobernación de Puebla.

Socavón que se ha convertido en un atractivo turístico

A pesar de que las autoridades han ampliado el anillo de seguridad, decenas de personas continúan llegando de diversos estados para observar el enorme socavón que se ha convertido en un atractivo turístico.

“Por curiosidad del socavón y este pues nada más eso, lo he visto en noticiero, por internet y todo y no sabía qué estaba por acá cerca…No no, la distancia que puso ahorita el ejército y guardia nacional, no, no, está seguro”, dijo Félix Juárez, visitante.

“Qué no se acerquen ya que es una zona de riesgo, no está estable, entonces pues vienen muchísima gente y esto está saliendo de control, les pedimos que estén en sus casas y estén atentos a los comunicados que da protección civil del estado”, mencionó Mireya Cortés, directora de Protección Civil municipal.

Se informó que este jueves las autoridades del gobierno estatal se reunirán con los ejidatarios de Zacatepec y con la familia propietaria de la vivienda afectada. En tanto la zona permanece bajo resguardo la Guardia Nacional.

Con información de Antonio Morán

