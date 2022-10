Aumenta número de alumnos hospitalizados en Álamo Temapache, Veracruz

En Álamo Temapache, en el norte de Veracruz, aumentaron los alumnos hospitalizados luego de la ceremonia de Honores a la Bandera de este lunes.

N+ te recomienda Nuevo caso de intoxicación en secundaria Chiapas provoca psicosis entre padres de familia

La Secretaría de Salud no ha dado a conocer los motivos de lo ocurrido y los resultados se darán hasta este miércoles.

“Si porque ayer estuvo bien, pero hoy en la mañana comenzó con dolor de cabeza, dolor de estómago y hasta ahorita me dijo que tenía mareos y vomitó. Todo toda la reacción ahorita en la mañana”, dijo una madre de familia.

Entre la noche del lunes y la mañana de este martes, otros once estudiantes de la Escuela Secundaria Técnica Industrial 67 continuaron llegando al hospital regional de Álamo. Sus familias dicen que presentaron dolores de cabeza, ardor en los ojos y palpitaciones, un estudiante fue trasladado a Poza Rica.

“Queremos saber qué fue lo que hizo que reaccionaran así nuestros hijos”, agregó Bertha Cristóbal Franco, madre de familia.

“Mostró síntomas de vomito, dolor de cabeza, dolor de musculatura, ojos rojos hasta ahorita no sabemos cuál sea el motivo, no nada más el mío, los demás que son cerca de 40 alumnos, todavía no tenemos resultados reales de lo que sucede”, dijo un padre de familia.