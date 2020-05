Aumenta movilidad peatonal en CDMX; Sheinbaum llama a la razón para frenar contagios

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, señaló que la movilidad ha aumentado, principalmente en cuanto a los peatones. Reiteró que la capital del país sigue con semáforo en rojo, a pesar de que el lunes 1 de junio inicia nueva normalidad,

Durante un recorrido por calles del Centro Histórico se buscó conocer las razones que han llevado a los capitalinos a salir de sus casas en esta parte final de la Sana Distancia.

Según autoridades capitalinas, la movilidad en la Ciudad de México se ha reducido en un 75% durante la cuarentena, y en los días más recientes ha aumentado ligeramente.

A pesar de ello, la contaminación por ozono no ha disminuido.

Especialistas explican que esto es porque la formación de los contaminantes secundarios, como el ozono, es una compleja reacción química, que no depende exclusivamente de las emisiones vehiculares.

Autoridades ambientales han detallado que las altas temperaturas de esta temporada han favorecido, también, la producción de contaminantes secundarios, como el ozono.

En un video publicado en sus redes sociales, la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, hizo un llamado a la conciencia de los capitalinos para frenar más contagios durante esta contingencia sanitaria.

Hasta ahora, ha sido la conciencia y la responsabilidad de los habitantes de la ciudad lo que ha logrado que no haya más lamentables pérdidas humanas y que no se haya sobrepasado la capacidad hospitalaria; en semáforo rojo, ser consciente significa seguir manteniéndonos en casa en la medida de lo posible y no salir de casa sin usar el cubre bocas y el gel; ser consciente significa guardar un metro y medio de distancia si vas al supermercado, al banco, al parque o a las actividades esenciales permitidas en el semáforo rojo; ser consciente también significa que al primer síntoma de enfermedad respiratoria, mandes un SMS al 51515 con la palabra covid19 o llames a Locatel y permanezcas en casa para que no contagiar a los demás”, dijo Claudia Sheinbaum, Jefa de Gobierno de la Ciudad de México.