Incrementan 50% los secuestros en México: Isabel Miranda

La organización Alto al Secuestro reportó un incremento del 50% en el número de víctimas de este delito en México durante el mes de julio, con relación al mes anterior.

Te recomendamos: Secuestro aumentó 271.4% respecto a los primeros cuatro meses del 2018 en CDMX

Registró el mes pasado 237 víctimas.

Se abrieron 158 carpetas de investigación y hubo 124 detenidos.

Explicó que un secuestro de migrantes en Guanajuato y el secuestro masivo de empleados de una empresa en Quintana Roo influyeron para que se disparara la estadística.

Isabel Miranda de Wallace dijo que existen errores graves en el suministro de información de los estados al gobierno federal.

En México se denuncian actualmente 5 secuestros por día.

El secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública modificó sus cifras, denunció. Y exigió que den a conocer las causas.

No sabemos la calidad de la información que tenemos, sino que más bien si nos estamos dando cuenta qué hay ahí errores graves en el suministro de la información, por otro lado, tampoco justifican porque mueven esta información, lo cual resulta mucho más grave. Es muy grave, porque al realizar un comparativo, recordarán que la Jefa de Gobierno explicó que había encontrado un sub registro muy importante de delitos; lo que estoy poniendo sobre tela de juicio es ¿dónde están los números de carpetas de investigación?, si esto estaba mal, debieron haber abierto una carpeta de investigación. En la Ciudad de México se movió un 700% los delitos de secuestro, esto de verdad me parece una cifra bárbara, alarmante, escandalosa”, Isabel Miranda de Wallace, Presidenta Alto al Secuestro AC.