Aumenta ciberdelincuencia en operaciones bancarias digitales durante pandemia de COVID-19

La banca detectó una mayor actividad de ciberdelincuentes que acechan y defraudan a clientes en operaciones digitales o en línea, durante el año 2020 y derivado de la pandemia, reconoció el Presidente de la Asociación de Bancos de México, Luis Niño de Rivera.

Te recomendamos: Ciberdelincuentes engañan a mujeres para que compartan fotos de sus senos

Así mismo, aclaró que los bancos no interponen denuncias en contra de las bandas porque son difíciles de perseguir.

“Los ciber delincuentes están cada vez más presentes. Tenemos que seguir trabajando con nuestra clientela, y dentro de los bancos para que seamos más capaces de prevenir los delitos cibernéticos. Nosotros no hemos levantado demandas contra grupos delincuenciales porque no es fácil detectarlos y muchos de los delitos los hacen directamente a los clientes no a la banca”, informó Niño de Rivera.