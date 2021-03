Aumenta aparición de animales ponzoñosos dentro de casas en Sonora

Guadalupe, vive muy cerca de las vías del ferrocarril, en la colonia Benito Juárez en Cajeme, Sonora. Asegura que en esta época de calor que apenas inicia, comienza la aparición de animales ponzoñosos dentro de las casas como: arañas y alacranes.

Guadalupe López, habitante de la colonia Benito Juárez, comentó: “Los escorpiones esos negros brillosos, parecen charol, pero son grandototes, me han salido varios en la casa, peligrando que nos pique uno.

“A mí si ya me picó uno, pero no me hizo nada, Me picó en la axila cuando me estaba bañando”

José Luis Osegueda, comandante de la Cruz Roja en Sonora Sur, informó: “Es una temporada propicia para la reproducción de insectos, animales ponzoñosos y ese tipo de animales pican. Alguna persona sobre todo si son alérgicas a alacrán, viuda negra a alguna abeja les puede provocar daños irreversibles”.