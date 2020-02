Aumenta a más de 200 por ciento robo a transportistas en Veracruz

En el estado, las carpetas de investigación por robo a transportistas pasaron de 40, en 2018, a 139, en 2019, este, es un aumento del 247.5 por ciento; operadores de tráileres han modificado sus planes y horarios de trabajo ante el temor de ser víctimas de la delincuencia.

Te recomendamos: Más armados y equipados: Así roba la delincuencia organizada al transporte de carga en Puebla

La verdad si es un trabajo peligroso, pero si se puede; la ruta más peligrosa sería de Orizaba para Puebla“, comentó Rubi Santa María Avendaño, trailera.

Rubí Avendaño, originaria de la Cuidad de Veracruz, lleva 10 años conduciendo unidades de carga, por la inseguridad en las carreteras del país, ha dejado de conducir algunas rutas consideradas peligrosas, principalmente de noche.

Últimamente trabajo de día, de hecho, hasta no salir de aquí de Veracruz, estar aquí nada más porqué hay mucha inseguridad; varios de mis compañeros también ya no quieren viajar en las noches por lo mismo, porqué la inseguridad está muy fuerte”, agregó Rubi.

Empresas de transporte de mercancías han tomado medidas para evitar los asaltos, en algunos casos, los vehículos, como el que opera Rubí, son custodiados por guardias de seguridad.

He visto que ponen púas, que ponen cámaras en las unidades, no sé la verdad si les funcione esa situación, nosotros hasta con custodia no funciona”, señaló la operadora.

Incrementan asaltos al transporte de carga en carreteras de Puebla

Puebla es la zona donde más se han incrementado los asaltos en carreteras a transporte de carga.

Una zona donde la delincuencia se dedicaba al huachicol, cuyo combate por parte de las autoridades explica el cambio en la actividad delictiva.

Esto es lo que reveló uno de los transportistas que recorre esta ruta:

“Aquí hay muchos riesgos, tanto la delincuencia como accidentes de carretera” dijo Carlos Flores, chofer de camión.

Carlos Flores tiene 20 años recorriendo las carreteras del país como chofer de transporte de carga.

Asegura que desde hace al menos tres años, la ruta desde la Ciudad de México a Veracruz se ha vuelto una zona peligrosa, en especial, el tramo que pasa por Puebla.

“cuando te agarran es con armas, para jugarle al vivo con unas armas es de pensarle. Se te cierran carritos y los paran a fuerzas y ya checan al operador a ver qué trae y les quitan la unidad. Al operado se lo llevan secuestrado, lo tiran lejos y se llevan la unidad ya sea torton o tráiler”, detalló Carlos Flores, chofer de camión.

El gobierno federal considera la autopista México- Veracruz la más peligrosa del país para el transporte de carga. En los últimos seis meses, tres de cada 10 asaltos a nivel nacional se cometieron en esta carretera.

En el caso de Puebla, los datos gubernamentales delimitan dos polígonos donde se concentra el robo a transportistas.

El primero está en la zona de San Martín Texmelucan.

El segundo, más extenso, abarca el tramo de la carretera 150-d que recorre desde puebla capital hasta esperanza, una zona donde la delincuencia se dedicaba tradicionalmente al huachicol, cuyo combate por parte de las autoridades explica el cambio en la actividad delictiva.

“Ahora a lo que se dedicó la delincuencia es a efectuar los asaltos al transporte ya no pueden extraer en los ductos de Pemex porque ya no hay flujo. el famoso triángulo rojo y el famoso huachicoleo ya no existe en esta zona”, dijo Héctor Sánchez Moreno, coordinador de la policía federal en puebla.

El 37% de los robos a transporte son de alimentos o bebidas. El 9% de materiales de construcción y le sigue alcohol con 8 por ciento, según datos de la empresa Sensiguard, dedicada al monitoreo de unidades de carga.

“Ellos lo que buscan es un material de fácil comercialización: desde abarrotes, materiales para construcción, todo el tipo de temas sobre carga que se puedan revender”, aseguró Héctor Sánchez Moreno, coordinador de la Policía Federal en Puebla.

La Policía Federal en Puebla asegura que se reforzó la vigilancia en puntos donde se presenta con más frecuencia este delito.

Además de escoltar a transportistas de noche durante esta carretera en puebla, a través del llamado operativo escalón. A pesar de esto, los transportistas siguen sintiéndose vulnerables al transitar por las carreteras entre México y Veracruz.

“Que pusieran un poquito más de cuidado en esta carretera para andar seguro porque en realidad esta es nuestra carrera, nuestro oficio y si, pues a ver si hay un poco más de seguridad en estas carreteras”, apuntó Carlos Flores, chofer de camión.

Con información de En Punto

TVR