Robles reitera inocencia; su futuro se decidirá en tres días

En un plazo de tres días hábiles el magistrado Ricardo Paredes Calderón decidirá si Rosario Robles continúa en la cárcel o queda en libertad para enfrentar su proceso penal por el delito de ejercicio indebido del servicio público.

Te recomendamos: Fiscalía General investiga presunta venta de reservas por parte de Rosario Robles en Sedatu, dice AMLO

Durante una audiencia celebrada ante el Quinto Tribunal Unitario en Materia Penal con sede en el Reclusorio Sur, Rosario Robles aseguró que siempre ha vivido de su trabajo y por tal motivo no tiene los recursos para estar huyendo, pero sobre todo no tiene el menor interés de hacerlo.

Vestida de color beige, la exsecretaria de Desarrollo Social le indicó al juez que es inocente y que siempre ha actuado con respeto y confiando en el Poder Judicial.

Se quejó de haber sido sometida a una medida cautelar de prisión preventiva que en su caso no se justifica y pidió justicia.

En tanto, la Fiscalía General de la República, sostuvo que Rosario Robles mintió en su domicilio con el fin de extraerse de la justicia y ocultarse.

Al término de la audiencia, la defensa de Rosario Robles confió que el magistrado federal, Ricardo Paredes Calderón, revoqué la prisión preventiva justificada que le dictó el juez Felipe de Jesús Delgadillo Padierna, el 12 de agosto de este año.

Quedó muy claro, primero, que no existe ninguna justificación para la medida de prisión preventiva, que la prisión preventiva como última, es decir cómo el último elemento del que goza la justicia en nuestro país para hacer comparecer a una persona a juicio pues no se sustenta en este caso, debido a que no existe ningún riesgo de que Rosario Robles se sustraiga de la acción de la justicia”, indicó Julio Hernández Barros, abogado defensor de Rosario Robles.