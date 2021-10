Audiencia por colapso de L12 del Metro se aplaza para el 3 de diciembre

El juez de control Edgar Jesús Campos Burgos difirió para el 3 de diciembre, la audiencia de imputación en contra de 10 personas, relacionadas con el homicidio, lesiones y daño a la propiedad, todos culposos, por el colapso de una trabe de la Línea 12 del Metro.

El motivo, fue para que el Ministerio Público entregue a los abogados de las personas acusadas y de las víctimas una copia física de la carpeta de investigación.

Este lunes se realizó la audiencia inicial en los juzgados del tribunal de la Ciudad de México.

Después de 8 horas de audiencia, Christopher Estupiñán, abogado de algunas de las víctimas explicó:

“Desafortunadamente no se llegó a formular la imputación, hubo un problema, toda vez que la fiscalía no ha proporcionado las copias físicas de la carpeta, se nos dio acceso a un usuario en un sitio web en una nube, pero con ese usuario es muy complicado descargar los documentos, entonces tanto la defensa como las asesorías jurídicas coincidimos en que no hemos tenido suficiente tiempo para poder revisar todas las constancias”, aseguró Christopher Estupiñán, abogado.