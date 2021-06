Atletas mexicanos que irán a Tokyo 2020 recibirán más apoyos; la mayoría ya han sido vacunados: AMLO

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador (AMLO), anunció que los atletas mexicanos que irán a competir a los Juegos Olímpicos Tokyo 2020 recibirán apoyos adicionales e informó que la mayoría ya han sido vacunados.

López Obrador aseguró que no han dejado de entregarse las becas a los atletas de todas las disciplinas, además se han mejorado las instalaciones donde entrenan y se está dando un seguimiento especial a sus necesidades a través del secretario de Hacienda, Arturo Herrera.

Informó que previó al viaje de los atletas a Tokyo, se reunirá con ellos para desearles que les vaya muy bien y para darles a conocer los apoyos adicionales que tendrán y un incremento del premio económico que reciben por cada medalla ganada.

Hay muchas cosas que no se ha informado, pero se les está dando atención especial, estamos hablando de algunos deportes de dar facilidades a participantes”, mencionó el mandatario mexicano.

“Antes de partir vamos a hablar con ellos, vamos a hablar con ellos, yo me voy a reunir con ellos para estimularlos, para desearles que les vaya muy bien y también para darles a conocer apoyos adicionales.

Sobre el rechazo del Comité Olímpico Mexicano (COM) a usar el avión presidencial para trasladar a los atletas mexicanos que participarán en los Juegos Olímpicos, López Obrador dijo que de todas maneras se apoyará a los deportistas para que lleguen a tiempo.

“Acerca del avión presidencial era una opción el avión no se usa ni se va a usar. Como está parado se pensó que vayan los deportistas en el avión, por es un grupo de alrededor de 300 deportistas, pero si no acepta el Comité Olímpico Nacional no hay ningún problema, ahí se queda el avión, y de todas maneras nosotros vamos a apoyar para que lleguen los deportistas a tiempo y nos representen”, puntualizó el Presidente.