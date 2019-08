Atleta se arrodilló en Himno de EE.UU. tras ganar oro en Panamericanos

El estadounidense Race Imboden, quien ganó el viernes la medalla de oro en florete por equipo masculino de los Juegos Panamericanos, decidió arrodillarse mientras se entonaba el Himno de su país.

Te recomendamos: Equipo femenil de raquetbol gana oro en Juegos Panamericanos

Imboden, considerado como el segundo mejor esgrimista del planeta, se sumó así a los atletas estadounidenses que se han arrodillado, en forma de protesta, para lamentar los actos de racismo y odio en su país.

Tras la ceremonia de premiación, en la que también fueron galardonados Gerek Meinhardt y Nick Itkin, Imboden recurrió a su cuenta de Twitter para explicar la razón por la que decidió arrodillarse en un momento tan especial.

We must call for change. This week I am honored to represent Team USA at the Pan Am Games, taking home Gold and Bronze. My pride however has been cut short by the multiple shortcomings of the country I hold so dear to my heart. Racism, Gun Control, mistreatment of immigrants, pic.twitter.com/deCOKaHQI9

Por su actuar, el nacido en Florida, podría hacerse acreedor a una sanción por parte de Panam Sports, ya que el reglamento de la competencia prohíbe este tipo de manifestaciones.

A pesar de la sanción a la que se haría acreedor, el medallista olímpico en Rio de Janeiro 2016 aseguró que espera que con su protesta logre llamar la atención.

and a president who spreads hate are at the top of a long list.

I chose to sacrifie my moment today at the top of the podium to call attention to issues that I believe need to be addressed. I encourage others to please use your platforms for empowerment and change.

— Race Imboden (@Race_Imboden) August 10, 2019