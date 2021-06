Se atienden a pacientes COVID-19 ricos y pobres por igual en CDMX: Sheinbaum

Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México, afirmó que en la Unidad Temporal Citibanamex, que fue habilitada para la atención de pacientes con COVID-19, se demostró que el clasismo y la división no llevan a ningún lado.

“Aquí, en la Unidad Temporal Citibanamex, se atendieron de todos los lugares de México, no solamente de la ciudad, sino de todos los lugares de México, aquí se atendió a ricos y se atendió a quien no tenía recursos económicos, sin cobrarle absolutamente nada por la atención de la salud, aquí se mostró que la división, el clasismo, el racismo no nos lleva a ningún lado, aquí se mostró que la atención es única, aquí se mostró el alma de los habitantes de la Ciudad de México que siempre y siempre será la solidaridad y el apoyo mutuo”, dijo Claudia Sheinbaum, jefa de Gobierno de la Ciudad de México.