Periodista Nezahualcóyotl Cordero denuncia intento de asesinato en Isla Mujeres

El periodista Nezahualcóyotl Cordero García, director del portal CG Noticias en Isla Mujeres, Quintana Roo, fue atacado la noche del martes 1 de febrero de 2022.

“Lo tenía yo a un costado mío y fue cuando me dijo textualmente: “periodista vine por ti” no lo logró accionar, porque te digo cuando el abasteció el arma o cortó cartucho como se dice coloquialmente fue cuando me le fue encima y le agarré la mano”, relató el periodista Nezahualcóyotl Cordero.