Atentado con coche bomba deja seis muertos en Filipinas

Al menos seis personas murieron este lunes después de que un coche bomba explotara en la isla de Basilan, en Filipinas.

El gobernador de la provincia de Basilan, Jim Saliman, adjudicó el atentado al grupo terrorista islamista Abu Sayyaf, quien ha jurado lealtad al Estado Islámico.

Several dead in an explosion in Lamitan, Basilan https://t.co/JGkNqCSQeJ pic.twitter.com/ORCnwwcD8B

— CNN Philippines (@cnnphilippines) 31 de julio de 2018