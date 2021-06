“Ataques en Reynosa, Tamaulipas, fueron para calentar la plaza”, asegura presunto delincuente

En un video que circula en redes sociales, uno de los presuntos delincuentes que participó en las agresiones del sábado pasado en Reynosa, Tamaulipas, dijo que llegaron de Río Bravo para calentar la plaza y dio el nombre de quien ordenó el ataque.

Te recomendamos: Las vidas que quedaron truncadas tras el multihomicidio en Reynosa, Tamaulipas

Según la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas, la jornada violenta del sábado pasado que dejo 15 civiles y 4 delincuentes muertos fue por la disputa de dos fracciones del “Cartel del Golfo” conocidos como Ciclones y Escorpiones, por el control del Puente Internacional Pharr.

Los delincuentes dispararon contra personas inocentes en las colonias Bienestar, Almaguer, Fidel Velázquez, Lampacitos y Unidad Obrera.

Juan Francisco del Cid Ayala, es una de las 15 víctimas, tenía 41 años de edad y era de origen guatemalteco.

Hace 5 años fue deportado de los Estado Unidos y desde entonces se había establecido en Reynosa, además de ser mecánico se dedicaba a reparar celulares.

Ese sábado regresó a su casa a llevar una mochila con teléfonos, se disponía a volver a salir de su casa, detuvo un taxi y fue ahí cuando fue interceptado por los hombres armados, el taxista y Juan francisco fueron asesinados.

La situación migratoria de Juan Francisco ha retrasado los trámites para darle sepultura, a 4 días del atentado su cuerpo continúa en la morgue

“No le he podido dar cristiana sepultura estoy haciendo tramites él era de Guatemala, primero me dijeron que tenía que hablar con un familiar para que pudiera tener el derecho de quedarse aquí hablaron, no hubo respuesta del consulado de Guatemala de acá de Monterrey”, concluyó Norma Patricia.