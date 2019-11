Senado condena ataques en contra de Citlalli Hernández por apoyo a Evo Morales

La sesión ordinaria de este miércoles en el Senado de la República arrancó con la solidaridad de las diversas bancadas en torno a Citlalli Hernández, senadora del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y secretaria de la mesa directiva.

Esto porque en redes sociales han circulado comentarios en contra de la senadora por su apoyo a la estancia en nuestro país del expresidente de Bolivia.

Especialmente senadoras lamentaron los comentarios en contra de su compañera de Morena.

El grupo de Acción Nacional se une a esta condena; digo, no tenía el gusto de conocerte, hasta esta Legislatura; sin embargo, a pesar de que podemos tener ideologías totalmente distintas, respeto absolutamente a tu persona por ser una mujer de causa, por ser una mujer ideológicamente firme y totalmente coherente y con convicción. Así que en todo momento estaremos en contra de cualquier molestia que se haga en contra de cualquier mujer de este Senado”, señaló la senadora del Partido Acción Nacional (PAN), Indira Rosales.

Me parece que la violencia que se ha ejercido contra nuestra compañera, que no es una violencia de golpes, sino una violencia que atenta contra su dignidad, una violencia que denigra, que ofende a todas las mujeres y que además no construye una sociedad de paz. Quiero decirle, senadora Citlali, que usted es una guerrera”, insistió Martha Lucía Micher, senadora de Morena.

Lo que sí no podemos, ni fomentar ni dejar pasar, son esas expresiones de discriminación, de ofensa por el físico, por la persona, por el color”, afirmó Juan Zepeda, senador de Movimiento Ciudadano.