Ataque en Yecapixtla, por pugna entre cárteles: Autoridades

Vecinos de un campo deportivo ubicado en calle Ejido de la colonia Aquiles Serdán, compartieron que vivieron momentos de terror generado por el ataque armado en Yecapixtla, Morelos.

Alrededor de las 21:15 horas niños, mujeres y personas de todas las edades se encontraban disfrutando de un torneo de futbol que se disputaba entre los equipos Aquiles Serdán contra Achichipico, dos colonias del municipio.

El evento fue organizado por las propias autoridades locales.

Asistentes y jugadores fueron sorprendidos por sujetos armados que llegaron a bordo de dos vehículos y abrieron fuego.

Todo fue confusión y caos, muchos lograron correr y ponerse a salvo, por lo menos 10 personas resultaron heridas, además 2 personas murieron en el lugar y otras dos más tarde en el Hospital General de Cuautla un hombre de entre 18 y 20 años de edad y el expresidente municipal del municipio Refugio Amaro Luna, de 57.

“Unas señoras que estaban acá dijeron que sabían primeros auxilios pues les pusieron vendas para que no se siguieran desangrando, el que vimos fue él que salió y traía una herida en el estómago y el otro en el pie”, recordó una vecina.

Tras el reporte se trasladaron al lugar policías municipales y estatales, además de cuerpos de emergencia.

Este viernes la zona permaneció acordonada y bajo vigilancia de la Policía Municipal.

Las autoridades no descartan que esta agresión esté relacionada con la disputa de cárteles que operan en la zona oriente de Morelos, entre ellos el “Cártel del Noreste”, quien está cobrando fuerza en la región del estado.

“Sí puede ser, yo no digo que no pueda ser, hay un cártel que ya tiene un par de años que ya anda resurgiendo por acá, es el Cártel del Noreste y que está extendiendo sus acciones, pudiera ser que ya está llegando al oriente, donde antiguamente la parte del bar era la que controlaba ahí, ahorita creo que pudiera ser un enfrentamiento entre bandas”, indicó José Antonio Ortíz Guarneros, comisionado estatal de Seguridad Pública de Morelos.

El gobernador del estado, Cuauhtémoc Blanco, condeno los hechos y señaló que son tres los líderes criminales que están generando violencia en la entidad y que pronto serán detenidos.

“Los más o menos quienes son los que están generando esta violencia, los vamos a agarrar, no les puedo decir el nombre, pero los vamos a agarrar, son tres personajes, no, no, no; no están detenidos son tres personajes que igual como a los otros que hemos detenido con el almirante que no les puedo decir el nombre, pero los vamos a detener, los vamos a agarrar”, señaló Cuauhtémoc Blanco Bravo, gobernador de Morelos.