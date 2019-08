Ataque en bar de Coatzacoalcos genera debate en el Congreso de la Unión

El ataque al bar “Caballo Blanco” de Coatzacoalcos, Veracruz fue objeto de un debate pactado de última hora en la Comisión Permanente del Congreso de la Unión.

Te recomendamos: Incrementa a 28 el número de muertos en masacre de Coatzacoalcos: AFP

Cada bancada fijó un posicionamiento desde la tribuna.

Los legisladores de oposición criticaron que la Guardia Nacional, con presencia en el Estado no haya disminuido, hasta ahora, la violencia en esa entidad.

También cuestionaron al gobernador de Morena, Cuitláhuac García, en su actuación para combatir a los grupos delincuenciales.

Manifestamos nuestra más enérgica condena a este cobarde crimen, el país se entinta en sangre, ríos de sangre, rostros de espanto. Yo quiero recordar al otro Veracruz, el que tiene un patrimonio cultural infinito, en el que los ojos no alcanzan sosiego ante el deslumbramiento desde el Totonacapan hasta Tlacotlalpan, en el que los oídos no duermen nocturnos por la carencia de la voz divina en rima de amor”, argumentó Beatriz Paredes, senadora del PRI.

Este Congreso aprobó la conformación de la Guardia Nacional, misma que llegó a Veracruz en abril y no han bajado los índices delictivos, como lo mencionaba el gobernador. Ahora, la delincuencia no solo genera violencia, sino que reta abiertamente a la autoridad con hechos terroristas como los de ayer”, comentó Claudia Reyes, diputada del PRD.

Legisladores de Morena y sus aliados les respondieron desde la tribuna así.

Miguel Ángel Yunes ¿qué prometió? cámaras de alta tecnología que iban a revisar hasta rostros ¿Cuál fue el resultado? Un total fraude para los veracruzanos, pero eso no lo mencionan, eso no se dice, eso pareciera que no existe en el lenguaje de algunos de la oposición, simplemente se habla de inculpar todo el tiempo al gobierno del Presidente. Nuestro presidente de la República está trabajando como nadie, en ocho meses difícilmente se pueden dar resultados de más de casi 13 años de irresponsabilidades e incluso podríamos decir de algo tan terrible como son de complicidades entre criminales y autoridades, a nosotros no se nos escapó “El Chapo” ni se fue por la puerta de enfrente, sería una cuestión indigna”, recalcó Jaime Humberto Pérez, diputado de MORENA.

No se trata de repartir culpas, sino de dar respuestas, Veracruz es la entidad donde inició sus trabajos la Guardia Nacional, por lo que esperamos que en esa medida se resuelvan los problemas de inseguridad”, dijo Maria Rosete, diputada PES.