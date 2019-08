Ataque con cuchillo deja varios heridos en Sídney, Australia

Un hombre ha sido detenido este martes tras apuñalar a una mujer en el centro de Sídney e intentar atacar con un cuchillo a múltiples personas, confirmó la Policía australiana.

La víctima fue trasladada a un hospital con una herida en la espalda y se encuentra en condición estable.

La Policía señaló que desconoce el motivo del atacante, aunque aseguró que parece fue “sin provocación” previa y que continúan investigando.

Just witnessed incredible bravery from members of the public and ⁦@FRNSW⁩ officers chasing down a man on a stabbing rampage in Sydney’s CBD. He is now under arrest. ⁦@7NewsSydney⁩ pic.twitter.com/wNKatejHVp

— Andrew Denney (@Andrew_Denney) August 13, 2019