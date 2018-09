Hombre ataca con cuchillo a policía cerca de Parque Maximilien, en Bruselas

Un hombre ataca con un cuchillo a un policía cerca del Parque Maximilie, en Bruselas; el atacante es herido por otro policía y su estado de salud es reportado grave.

El policía resultó levemente herido, indicaron las fuerzas de seguridad de la capital belga.

El sospechoso recibió disparos de otro policía en la pierna y en el torso y está “en estado grave”, indicó a la agencia Ilse Van De Keere, un portavoz policial.

La portavoz policial Ilse Van De Keere dijo que “el hombre atacó a uno de nuestros colegas con un cuchillo”.

Van De Keere dijo que un segundo policía le disparó al atacante y “lo hirió gravemente”.

Dijo que los detalles precisos del incidente no estaban claros aún.

Los hechos tuvieron lugar hacia las 09H15 (07h15 GMT), cerca del parque Maximilien, el punto de reunión en Bruselas de centenares de migrantes, en su mayoría de Sudán y Eritrea, que quieren llegar hasta Reino Unido.

#Belgium officer was stabbed in #Bruxelles, the assailant was shot: local media pic.twitter.com/ztTLGq0m1p

— Guy Elster (@guyelster) September 17, 2018