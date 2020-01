Fiscalía de Oaxaca concluye investigación sobre ataque a saxofonista con ácido

La Fiscalía General del Estado de Oaxaca confirmó que la investigación en el caso del ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos Ortiz está concluida.

Las autoridades aseguran que ya cuentan con todos los elementos para determinar cuál fue el móvil que motivó el ataque.

Y hoy puedo asegurarles que para la Fiscalía es, ya tenemos determinados los participantes, no tenemos como se ha dicho una orden de aprehensión, tenemos varias órdenes de aprehensión y estamos localizando, buscando y localizando a los sujetos que tenemos imputados como probables responsables de este delito. No puedo dar nombres, está dentro del sigilo de la investigación”, dijo Rubén Vasconcelos, fiscal General del estado de Oaxaca .

La Fiscalía oaxaqueña informó que, de los detalles de la investigación, están informadas María Elena Ríos Ortiz y su familia.

Y aunque el fiscal Rubén Vasconcelos evitó confirmar si había orden de aprehensión en contra del presunto autor intelectual, el exdiputado Juan Vera Carrizal, sí lo hizo el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat.

La mañana de este viernes, la familia Vera difundió unos audios en los que, el exdiputado priísta niega su participación en el ataque contra la saxofonista.

No seré quien pague por un delito que yo no he cometido. No tengo nada que ver con lo ocurrido a María Elena Ríos Ortiz “¿Tiene alguna relación con las dos personas detenidas? No tengo ninguna relación con ellos”, insistió Juan Vera Carrizal, presunto implicado en ataque con ácido.