Atacan a tiros casa del presidente municipal de Chinameca, Veracruz

La madrugada del martes, 6 de abril de 2021, dos sujetos atacaron a tiros la casa de José Antonio Trolle, alcalde del municipio de Chinameca en el estado de Veracruz.

Los impactos de bala alcanzaron el portón principal de la casa que se ubica en la calle Adolfo López Mateos, en el centro de la ciudad.

El alcalde indicó que los sujetos llegaron a su domicilio a bordo de una motocicleta y desde ahí lanzaron varios disparos a la fachada.

“Como presidentes todo el tiempo recibimos todo tipo de llamadas igual, que como cualquier ciudadano, extorsionar de grupos delictivos pero bueno yo siempre he considerado que esas formas no deben de pasar no deben uno siquiera atenderlas no hemos buscado tener algún tipo de negociación en ese aspecto igualmente no sabemos a qué se deba”, comentó José Antonio Trolle.