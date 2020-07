Atacan a cinco agentes de la Fiscalía mexiquense en Ixtapan de la Sal

Cinco agentes de la Fiscalía mexiquense fueron atacados con armas de grueso calibre cuando comían en un local de la colonia 10 de Agosto, en Ixtapan de la Sal.

A los agresores poco les importó que a menos de 15 metros del lugar se realizaba el velorio de una persona, sacaron las armas y dispararon.

“Oímos una balacera, unas detonaciones, empezaron a echarse balazos y correr gente, yo también me espanté y me eché a correr”, comentó Carlos, un vecino.

“Bajó una camioneta color vino interceptaron ahí a los señores creo ministeriales estaban comiendo ahí como dos ráfagas de cuerno”, narró Ignacio, testigo de balacera.

Los agentes fueron llevados a diferentes hospitales, dos de ellos en estado grave.

“Teníamos gente y apenas íbamos a desayunar, escuché los disparos y solo me agaché, gracias a Dios hoy no hubo heridos a veces muere gente inocente que no tiene culpa de nada”, indicó Rosario, mesera de negocio.

El domingo el agente identificado Abel González Rojas, salió de su casa en su vehículo junto sus hijos de 7 y 4 años de edad. A los pocos minutos en un paraje de la comunidad de Yebucivi, municipio de Villa Victoria, varios hombres con armas de grueso calibre les dispararon, el policía murió en el lugar y los niños en un hospital, según la Fiscalía el caso puede estar relacionado con un asunto de índole personal.

La semana pasada en varios puntos del Valle de Toluca fueron colocadas mantas en las que amenazaban a los policías ministeriales y a la Fiscalía firmada presuntamente por la Familia Michoacana.

En un comunicado la Fiscalía informó que continuará con las acciones para detener a integrantes del grupos crimínales que operan en la zona sur del Estado.

Según la Fiscalía las amenazas están relacionadas con la detención hace unas semanas de José Damaso, El 47, líder del grupo criminal y a quién se le relaciona con la emboscada a policías estatales en octubre del 2018, donde murieron 4 agentes.

Tras el ataque a los policías, personal de la Policía de Investigación realizó operativos en vialidades y carreteras para tratar de ubicar a los responsables.

Con información de Arturo Sierra.

LLH