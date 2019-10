Astronautas estrenarán nuevos trajes para viaje a la Luna

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio (NASA) presentó al mundo los prototipos de sus nuevos trajes espaciales para la misión de su próximo Programa Artemisa, con el que Estados Unidos planea regresar a la Luna en 2024 con una mujer al mando.

Los nuevos trajes, denominados “xEMU” fueron presentados por el jefe de la NASA, Jim Bridenstine, en una conferencia de prensa, en la que se destacó su “flexibilidad y la maniobrabilidad, dos rasgos esenciales para que los astronautas, tanto hombres como mujeres, se muevan más fácilmente en sus misiones espaciales.

El nuevo traje espacial es similar a los utilizados en la Estación Espacial Internacional (EEI), aunque ha sido mejorado para brindar una mayor comodidad, ajuste y movilidad en los viajes hacia otro planeta o la Luna, como se ha está previsto en el Programa Artemisa.

We have never been more ready to meet the unknown. Team members from our #Artemis program share the risks and rewards of this next era of exploration as we prepare for missions to the Moon and Mars https://t.co/xQin59cjWP pic.twitter.com/adJ6B0IFJo

— Jim Bridenstine (@JimBridenstine) October 15, 2019