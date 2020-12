AstraZeneca investigará combinación de su vacuna contra COVID-19 con la Sputnik rusa

La farmacéutica británica AstraZeneca confirmó este viernes que comenzará “pronto” a investigar la combinación de su vacuna contra la COVID-19 con el preparado ruso, Sputnik V, a fin de intensificar su efectividad.

En un comunicado divulgado en su web, la farmacéutica subraya que “poder combinar diferentes vacunas contra la COVID-19 podría resultar de ayuda para una mejor protección y/o mejorar la accesibilidad de la vacuna”.

El gigante farmacéutico, que desarrolla la vacuna concebida en la universidad de Oxford, indica asimismo que es “importante explorar diferentes combinaciones de vacunas para ayudar a que los programas de inmunización sean más flexibles, permitiendo a los científicos una mayor elección a la hora de administrar las vacunas”, así como para mejorar “la inmunidad en el largo plazo”.

Con información de EFE

KAH