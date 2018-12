Acuden al Senado aspirantes a ocupar un lugar en la SCJN

Inició en comisiones del Senado de la República la comparecencia de quienes propuso el Presidente Andrés Manuel López Obrador para ocupar una vacante en la Suprema Corte de Justicia de la Nación en relevo del ministro en retiro, José Ramon Cossío.

El primero en comparecer fue Juan Luis González Alcántara Carrancá.

Dejó claro que el máximo tribunal de nuestro país requiere de una transformación profunda al igual que el Poder Judicial y a él no le importa que el salario que recibirá, en caso de ser nombrado, sea menor al que hoy reciben los ministros en funciones.

“Sexenio tras sexenio se construye una red de nuevos ricos y eso no puede seguir siendo en nuestro país y en el caso concreto de la Suprema Corte de Justicia en donde se ha visto lacerada su imagen, por la venta de los exámenes para acceder a jueces, en donde el tráfico de influencias para alcanzar posiciones está presente, yo creo que el Poder Judicial tiene que empezar a poner orden en casa, es un reclamo de muchos juzgadores cuya visión se ve empañada por el mal funcionamiento de algunos otros y yo creo que debemos empezar a poner el ejemplo en casa […] yo creo que la función es tan honrosa que no me preocuparía ganar menos que el Presidente de la República”, apuntó González Alcántara Carrancá.

Los senadores preguntaron a Juan Luis González Alcántara Carrancá sobre la reciente suspensión de la Ley de Remuneraciones de los Servidores Públicos otorgada por el ministro Alberto Pérez Dayán.

“Yo creo que el ministro Pérez Dayán, a quien quiero y con quien tengo una relación de amistad muy larga, no lo hizo bien, no lo hizo bien, porque existe disposición expresa de que no se otorgará la suspensión en las acciones de inconstitucionalidad y me extraña, realmente me extraña que viniendo de un ministro de la talla de él […] hubiera resuelto esto. No dejo de ver que puede haber un tinte político y que ahora la situación se encuentra y tendrá que ser resuelta por el pleno de la Corte”, dijo el aspirante.

En su comparecencia, Juan Luis González se pronunció en contra de temas como la prisión preventiva oficiosa, sobre la cual que los senadores aprobaron hace unos días ampliar el catálogo de delitos en los que se puede aplicar, también se manifestó a favor de otros como el derecho a decidir de las mujeres en el tema del aborto, la equidad de derechos para parejas del mismo sexo y la eutanasia.

Más tarde comparecerán las dos candidatas mujeres Celia Maya y Loretta Ortiz.

(Con información de Claudia Flores)

