ASPA respaldará a los 3 pilotos cesados por Aeroméxico tras accidente en Durango

En una comunicación interna, Aeroméxico informó que los tres pilotos del vuelo 2431, que viajaría el 31 de julio de Durango a la Ciudad de México, fueron “separados de la empresa”.

“Se detectó una cesión de habilitación en ruta en un tripulante que no estaba autorizada. Un tripulante realizó las funciones de copiloto con el acompañamiento del comandante”, señaló José Armando Constantino, presidente de la Comisión Investigadora de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC)

La compañía consideró que tuvieron un comportamiento “inaceptable” y su conducta en la cabina de mando “no se llevó a cabo conforme a los protocolos establecidos, violando deliberadamente las políticas, manuales y procedimientos”.

Se trata de Carlos Galván y Daniel Dardon, piloto y copiloto asignados a la tripulación, así como José Ramón Vázquez, piloto en entrenamiento, quien, según la indagatoria del accidente, tomó el lugar del copiloto y realizó las primeras maniobras de despegue.

“Con el acompañamiento del comandante realizó las maniobras iniciales de preparación de la carrera de despegue hasta que el comandante le solicita los mandos de la misma y es quien finalmente lleva la aeronave cuando se presentó el evento”, dijo Luis Gerardo Fonseca, director de Aeronáutica Civil de la SCT.

La comisión investigadora aún no precisa cuánto tiempo estuvo José Ramón Vázquez al mando de la aeronave.

“En un momento, el comandante lo que hace es toma y el otro deja de intervenir”, explicó Luis Gerardo Fonseca.

-¿Cuándo ocurre ese momento?

“Parte de la investigación que estamos haciendo es sincronizar eso para saber en qué momento preciso”, apuntó Fonseca.

-¿No lo sabemos?

“No lo sabemos todavía”, señaló Luis Gerardo Fonseca.

El sindicato de pilotos consideró que la decisión de Aeroméxico fue unilateral y que respaldarán a los tres pilotos hasta que se tenga el informe final de la investigación.

“Una rescisión de contrato cuando todavía no ha habido dictamen final pues sí lo violenta, pero nosotros no caeríamos en provocaciones. Estamos dispuestos al diálogo, pero no a las decisiones unilaterales”, señaló Rafael Díaz, secretario general de la Asociación Sindical de Pilotos Aviadores de México (ASPA)

