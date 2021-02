Asociación Nacional de Escuelas Particulares anuncia regreso a clases presenciales para el 1 de marzo

La Asociación Nacional de Escuelas Particulares anunció que el próximo lunes 1 de marzo, las instituciones académicas privadas regresarán a clases presenciales, desde preescolar hasta posgrados en todo el país, sin importar el color del semáforo epidemiológico por COVID-19. Así lo anunciaron este lunes 22 de febrero en conferencia de prensa a distancia.

Te recomendamos: Cerca de 20 mil escuelas privadas podrían cerrar en México por COVID-19

Así mismo, se anunció que el inicio de las clases será “poco a poco” y en los casos que así lo decidan, podrán seguir las clases a distancia.

Explicaron que entre 40 y 65 por ciento de los alumnos podrían regresar a clases presenciales.

“La educación lleva detenida un año y va para año y medio ya que se propone iniciar hasta el mes de agosto, pero es posible que se prolongue hasta enero, porque así lo están mencionando los funcionarios de la SEP ; es por la iniciativa también de los padres de familia que están pidiendo que se inicien las clases, es la mayoría de los padres de familia. Aunque tenemos también padres de familia que no quieren mandar a sus hijos, y es muy respetable esa decisión y estarán esos niños con clases a distancia”, declaró Alfredo Villar.

Aseguró que se solicitará el apoyo de la SEP y Gobernadores de las entidades, pero señalan que no se necesita ninguna autorización para el regreso a clases en escuelas privada. De ser necesario, dice, recurrirán a amparos.

No estamos pidiendo autorización de la Secretaría, estamos pidiendo que apoye la apertura de las escuelas particulares, no estamos violando la ley. Aquí no puede haber multas; en un momento en que ellos quieran hacer algo en contra de las escuelas particulares, haremos uso de los recursos legales a que tenemos derecho”, aseguró Alfredo Villar.